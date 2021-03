Ta vrstni red je 2. marca potrdil tudi novi minister za zdravje Poklukar. Ko sem 12. marca poklical v svojo ambulanto, mi je medicinska sestra prebrala drugačno okrožnico z drugačnim vrstnim redom prioritet cepljenja. Nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin, ki to funkcijo opravlja celo kot državni sekretar, je združil starostne skupine od 65 do 75 let v eno skupino. Tej starostni skupini starejših je tudi odpravil omejitev (priporočilo), da za njih ni primerno cepivo AstraZenece, ki je med drugim tudi najcenejše. Varčevanje? Navodila za cepljenje se po informacijah menjavajo tedensko, v zdravstvenih domovih pa je medicinsko osebje v zagati, ker ne vedo, kaj velja danes, kar je sicer veljalo še včeraj. Danes so v nekaterih krajih pocepljeni že vsi prijavljeni ljudje, celo dvajsetletniki, drugje pa osemdesetletniki še niso prišli na vrsto. Skratka, na področju cepljenja vlada kaos.

Znan je tudi škandal, ko je vlada jeseni 2020 objavila elektronski obrazec za prijavo za cepljenje z vsemi potrebnimi osebnimi podatki. Takrat je bilo rečeno, da bo ta prijava upoštevana kot uradna prijava in da bodo ljudi na osnovi tega pozivali k cepljenju. Pozneje se je izkazalo, da to ne drži, da je bilo to samo informativno, za statistiko in podobne neumnosti. Po novem naj bi veljala samo prijava pri osebnem zdravniku. Ljudje, ki so se prijavili na e-upravo, so tako izgubili čakalni vrstni red in so se morali na novo prijaviti pri osebnem zdravniku. Skratka, vlada jih je nategnila.

Pred nekaj dnevi pa je vlada (Kacin) objavila, da bodo prvotne elektronske prijave in prijave pri osebnem zdravniku združili in upoštevali ne glede na to, kje se je kdo prijavil. Vendar bodo ta seznam uskladili šele do sredine aprila. Za to operacijo bo vlada (Kacin) potrebovala več kot mesec dni!? Nekaj študentov bi to znalo urediti v desetih dneh. Kaže, da znanje računalništva in informacijskih tehnologij tej vladi ni domače, verjetno te veščine niso niti pogoj za položaj državnega sekretarja. Dober dan, prejšnje stoletje.

Gorazd Cuznar, Črnomelj