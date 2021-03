Če že pišemo in rišemo po zidovih, cestah, plakatih, potem poskusimo takole:

»Predsednik vlade – vse, kar potrebujete, je ljubezen.«

»Minister Hojs – tudi mi si kdaj premislimo in ne odstopamo (od svojih stališč).«

»Minister Tonin – oborožite nas z ljubeznijo.«

»Minister Počivalšek – hvala za zgled, ker pijete samo vodo.«

»Ministrica Kozlovič – tudi mi kdaj ostanemo brez besed.«

»Ministrica Kustec – lepo je, da mladino skušate naučiti odgovornosti.«

»Poslanka Jeraj – vsakdo se kdaj opeče na družbenih omrežjih.«

»Poslanci DeSUS in SMC – občudujemo vaš izjemen pogum in vašo neizmerno načelnost.«

»Nova 24TV – smo zvesti bralci vaših neznanstvenofantastičnih zgodb.«

In tako naprej. Predvsem pa zasujmo njihove twitter, facebook, instagram in druge profile z všečki, srčki in drugimi znaki odobravanja in potrjevanja. Negotove osebe se boljše počutijo, če jim daste vsaj malo podpore. Pri predsedniku Pahorju to deluje – povsem neškodljiv je –, morda bo tudi pri drugih.

Rok Kralj, Kamnik