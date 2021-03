Za lanskoletnim zmagovalcem Dirke po Franciji je izjemen uvod v sezono. Po tem, ko je slavil na domači dirki moštva UAE, na dirki po Emiratih, je danes s četrtim mestom na kronometru potrdil še skupno zmago na dirki Tirreno-Adriatico. Pogačar je tudi na ravninskem kronometru ob vetru v prsa pokazal, da je odličen kronometrist. Danes se sicer ni uspel vmešati v boj za etapno zmago, saj je za 12 sekund zaostal, za glavnim izzivalcem v skupnem seštevku Woutom Van Aertom in je zasedel četrto mesto.

Van Aert je z zmago potrdil skupno drugo mesto, zaostanek za Pogačarjem pa je zmanjšal na eno minuto in tri sekunde. »Dal sem vse od sebe in sem zadovoljen z današnjim kronometrom. Veliko poudarka smo dali kronometru in vesel sem, da sem napredoval od lanskega leta,« je po zmagi povedal sotekmovalec Primoža Rogliča pri Jumbo-Vismi. Belgijec se je kot drugi v skupnem seštevku na progo podal kot predzadnji in njegovega nastopa je bil najmanj vesel Švicar Stefan Küng (GFC), ki je dolgo sedel na stolu za vodilnega v cilju. Švicar je bil namreč prepričan, da bo slavil etapno zmago, saj je za pet sekund ugnal aktualnega svetovnega prvaka Filipppa Gano (Ineos) iz Italije. Küng, ki je aktualni evropski prvak, pa je le odkimal z glavo, ko ga je za 6 sekund prehitel Belgijec. »Res sem odpeljal dober kronometer, mislim, da rezultat ni povezan z vetrovnimi razmeram, saj sem mnenja, da je veter za vse ves čas pihal enako močno,« je za televizijo Eurospot še dejal današnji zmagovalec, ko ga je novinar vprašal, ali so bili ob zaključku dneva razmere boljše. Kako dober kronometer je znova odpeljal Pogačar pove dejstvo, da je za tretjim Gano zaostal zgolj eno sekundo. Dirko je v skupnem seštevku na zmagovalnem odru zaključil še Mikel Landa (Bahrain Victorious )