»Še vedno smo prepričani, da koristi cepiva AstraZenece pri preprečevanju covida-19 s povezanimi tveganji za hospitalizacijo in smrt pretehtajo tveganje teh stranskih učinkov,« je izvršna direktorica Eme povedala na današnji novinarski konferenci glede krvnih strdkov po cepljenju z AstraZenecinim cepivom. Danes se sicer sestaja Emin odbor za varnost (PRAC), v katerem so strokovnjaki iz vseh 27 članic EU in še drugi strokovnjaki, je povedala. Pred dokončno odločitvijo, ki bo predvidoma znana v četrtek, je treba bo besedah Cookove opraviti podrobno analizo primerov krvnih strdkov.

»Takšne razmere niso nepričakovane. Pri cepljenju več milijonov ljudi je mogoče pričakovati, da pride tudi do takšnih stranskih učinkov. Naša naloga pa je ugotoviti, ali gre pri tem za naključje ali resnični stranski učinek cepiva,« je pojasnila. Ema analizo opravlja, potem ko je več članic EU, med drugim Nemčija, Francija, Italija, Španija, pa tudi Slovenija, prekinilo cepljenje z AstraZenecinim cepivom. Za to so se odločile, potem ko so se pri več bolnikih v EU po cepljenju s tem cepivom pojavili krvni strdki. Ti se sicer v populaciji pojavljajo pogosteje kot pri cepljenih s cepivom AstraZenece.