Dodali so, da so to bretonsko različico uvrstili v skupino »za spremljanje« tisočih različic, ki se pojavljajo na svetu in od katerih le majhen del povzroča resne zdravstvene težave, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Novo različico so ugotovili po izbruhu okužb v bolnišnici v mestu Lannion. Tam so v skupini 79 okuženih 13. marca ugotovili novo različico pri osmih covidnih bolnikih s simptomi, ki so bili negativni na testu PCR.

Francoske zdravstvene oblasti so izpostavile, da so mutacije, ki vodijo v nastanek novih različic, običajne pri virusih, in da so vzpostavljeni sistemi za nadzor teh sprememb.