Podjetja lahko izbirajo med dvema privlačnima paketoma – podjetniškim in poslovnim, oba pa jim zagotavljata izpostavljeno predstavitev na slovenskem paviljonu, vrhunsko organizacijsko podporo in omogočata tudi umestitev na posebne dogodke, ki bodo potekali na slovenskem in drugih paviljonih.

Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada Organizatorji slovenske predstavitve v Dubaju se nadejajo dobrega odziva podjetij, kar nakazuje tudi zanimanje, ki so ga številna podjetja že izkazala zgolj na osnovi prvih obsežnih predstavitev slovenskega paviljona na Expu 2020. K odzivu podjetij pa bodo gotovo pripomogle tudi finančne spodbude, ki jih zagotavlja Slovenski podjetniški sklad. Te so namenjene kritju stroškov, ki jih bodo imela podjetja z organizacijo predstavitve na slovenskem paviljonu. Podrobnejše informacije o vavčerjih za udeležbo na mednarodnih forumih so na voljo na tej povezavi, za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino pa tukaj.