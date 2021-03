Epidemic je v preteklosti že prejel nagrado za svojo uporabo umetne inteligence pod sponzorstvom Amazon Web Services (AWS), zato lahko pričakujemo hitro širjenje poslovanja tako v Sloveniji kot v tujini. Gre za izjemen dosežek v sicer nepredvidljivem letu in za eno največjih investicij s strani slovenskih vlagateljev na sploh. »Z vloženim denarjem bomo lahko povečali ekipo, bazo svojih vplivnežev in nadaljevali s širjenjem poslovanja ter nadgradnjo umetne inteligence, ki jo uporabljamo za iskanje najprimernejših vplivnežev za vsako podjetje posebej,« pravi Nika Kristina Butina, direktorica in soustanoviteljica podjetja. Uspeh podjetja pripisuje temu, da je ekipa našla odgovor na upadanje zaupanja sledilcev.

Stavijo na nano in mikro vplivneže

Še pred nekaj leti je inovativni marketing večinoma pomenil najemanje velikih zvezdnikov družbenih omrežij, ki so si svojo slavo in vpliv so prislužili z rednimi objavami o svojem življenju, navadah in izdelkih, ki jih uporabljajo. Takšna sodelovanja so bila posebno uspešna, saj so vplivneži v krogu svojih sledilcev uživali poseben ugled, zaradi tega pa so njihova (bolj ali manj prikrita) oglasna sporočila naletela na bolj plodna tla. Sčasoma je velike vplivneže na neki način prizadel njihov lasten uspeh - sledilci so prepoznali vse bolj pogosta in vse bolj očitna oglaševalska sporočila, »fejmiči« pa, kot jim ljubkovalno pravijo najstniki, (vsaj delno) svojo oglaševalsko moč.

Epidemic zato stavi ravno na pristnost svojih nano in mikro vplivnežev, ki jih ima v bazi že več kot deset tisoč, hkrati pa bazo s pomočjo umetne inteligence ves čas širi, saj za vsak projekt poišče ravno tiste »ljudi s sosednje ulice«, ki si produkt resnično želijo predstaviti svojim sledilcem. Gre torej za vplivneže z največ nekaj tisoč sledilcev, ki delijo tiste izdelke in storitve podjetij, ki jim sami zaupajo - iskrena, svobodna in pogosto dvosmerna komunikacija s sledilci je za Epidemic ključnega pomena. Vrednost takšne oblike marketinga so prepoznala številna slovenska in tuja podjetja na slovenskem trgu, med drugim Wolt, Barbie, Pampers, Mali junaki, Fisherprice, Mercator in Petrol, ki izbrane nano in mikro vplivneže uporabljajo tako za večjo prepoznavnost kot za rast prodaje.