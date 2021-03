V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo še pihal severni veter, na Primorskem pa bo proti večeru zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -7 do 1, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 13 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo zmerno, občasno pretežno oblačno in razmeroma hladno. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe. V četrtek bo še pihal veter severnih smeri, dopoldne na Primorskem šibka burja.

Vremenska slika: Naši kraji ležijo med ciklonskim območjem s središčem nad vzhodnim Balkanom in območjem visokega zračnega tlaka s središčem v bližini Irske. V višinah k nam od severa priteka dokaj hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v Alpah in v krajih vzhodno od nas bo nastalo nekaj ploh. Pihal bo severni veter.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden, le vremensko najbolj občutljivi ljudje bodo lahko imeli manjše težave.