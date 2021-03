Sporočilo severnokorejskega komunističnega režima je prenesla Kim Yo Jong, vplivna sestra severnokorejskega voditelja Kim Jong Una. »Radi bi opozorili novo ameriško administracijo, ki si tako močno prizadeva, da bi v naši državi zadišalo po smodniku. Če želite spati v miru v naslednjih letih, potem raje ne povzročajte smradu že ob prvem koraku,« je izjavila, kot poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Največji trn v peti Severne Koreje so skupne vaje ameriških in južnokorejskih vojakov, ki so se sicer v precej zmanjšanjem obsegu zaradi pandemije covida-19 začele prejšnji teden. Vaje potekajo na štabnem nivoju. Močno so jih zmanjšali tudi zaradi diplomatskih pogovorov, ki potekajo glede severnokorejskega spornega jedrskega in raketnega programa

V Pjongjangu imajo tovrstne vaje vedno za priprave na invazijo, pa čeprav tako v Seulu kot Washingtonu to zavračajo in zatrjujejo, da gre predvsem za priprave na obrambo Južne Koreje pred morebitno invazijo s severa. A Kim Yo Jong je opozorila, da "vojaške vaje in sovražnost ne gredo nikoli skupaj z dialogom in sodelovanjem".

Blinken bo skupaj z obrambnim sekretarjem Lloydom Austinom v Južno Korejo dopotoval v sredo. Taj bosta prišla z Japonske, kamor sta prispela v ponedeljek.