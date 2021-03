Velenjska Skaza z vsakoletnim dnevom odprtih vrat uresničuje svojo trajnostno zavezo in družbeno odgovorno delovanje, za katero si je med drugim prislužila tudi naziv lokalni skupnosti prijazno podjetje. Svoja vrata bodo tudi letos odprli na daljavo, in sicer bo virtualni dogodek potekal v soboto, 20. marca, ko bo od 10.30 dalje v živo predvajan na treh družbenih omrežjih – facebook, instagram in youtube.

Skaza svoj dan odprtih vrat prednostno namenja predstavitvi svojega delovanja, vrednot in izdelkov, hkrati pa udeležence opremlja z novim znanjem ter jih navdihuje, da zaživijo bolj trajnostno. Med dogodkom bodo sodelujoče obenem popeljali po poti izzivov, s katerimi so se soočali v preteklem letu, ki je zaznamoval tudi njihovo industrijo. »V Skazi smo navkljub vsem izzivom, ki jih je prineslo leto 2020, pogumno delovali kot eno in še naprej vlagali v raziskave in razvoj, s katerima korak za korakom spreminjamo svet. Veliko pozornosti smo namenili ravno razvoju izdelkov lastne blagovne znamke in veseli nas, da bomo nekaj teh novosti prvič predstavili prav na dnevu odprtih vrat,« je napovedal direktor podjetja Bart Stegeman .

Premierni vpogled v nova izdelka

Skaza bo namreč sodelujočim ponudila premierni vpogled v njihov popolnoma nov izdelek, ki ga pod delovnim imenom BO Daily razvijajo skupaj s priznano slovensko oblikovalsko agencijo Gigodesign. Z njimi so sicer uspešno sodelovali že pri razvoju večkrat nagrajenega kuhinjskega kompostnika Bokashi Organko 2, ki je med drugim osvojil tudi nagrado red dot. Še ena novost, o kateri bodo spregovorili, pa je tesno povezana s posledicami pandemije, saj so lani uporabili svoje znanje, materiale in tehnično opremo ter s pomočjo 3D-tiskalnika izdelali posebne plastične pripomočke, ki močno olajšajo nošnjo zaščitnih mask najbolj izpostavljenim skupinam, kot so zdravstveni delavci. Po izvedeni donaciji so se v Skazi odločili za investicijo v tehnično opremo, s katero bodo lahko to zgodbo z dobrim namenom v letošnjem letu še dodatno razširili.

Na dnevu odprtih vrat bodo poleg direktorjev Skaze Barta Stegemana in dr. Roberta Agniča sodelovali tudi lastnica podjetja Tanja Skaza, vodja raziskav in inovacij dr. Branka Viltužnik in produktni vodja Darko Šuman.