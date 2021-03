Adjutantka

Čudno naključje je hotelo, da je interpelacija zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec sovpadla s ponovnim spreminjanjem zakona o tujcih. Tega je v identični obliki promovirala že dvakrat, prvič leta 2017 kot poslanka SMC in drugič zdaj kot članica Janševe vlade. Ministrica promovira ideologijo, ki temelji na filozofiji krvi in rodne grude ter nima nobene zveze z mednarodnim, evropskim ali domačim pravom človekovih pravic. Zapiranje nacionalnih meja pred azilanti je prvovrstna tema stranke SDS, s katero se je jedro SMC (leta 2017 je zakon o tujcih povzročil razkol med Mirom Cerarjem in Milanom Brglezom) začelo stapljati že davno, preden jih je Janša povabil v vlado. Da bo zakon na ustavnem sodišču ponovno padel, zgolj utrjuje njihovo bratovščino.