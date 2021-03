Gorenjski alpski smučarski vrhunec – 60. Pokal Vitranc – je bil ob svojem jubileju pristen. V prvi vrsti z organizatorskega vidika. V težkih časih svetovne zdravstvene krize je kranjskogorski olimpijski komite še enkrat več pokazal svoje razkošno znanje. Sobotni veleslalom v pomladanskih razmerah je bil spektakularen, nedeljski slalom v zimskih razmerah po dolgi in negotovi noči ter ob obilici dežnih in snežnih padavin pa zalogaj, ki so mu kos le najboljši. Pohvale organizatorjem so kar deževale z vseh strani. Zaslužili so si jih, saj je bil sicer jubilej brez gledalcev, stikov in sočasnih prireditev odraz brezdušnega stanja realnosti.

Cilj Kranjca tudi domača slava Organizatorji niso bili deležni zgolj pohval najboljših tekmovalcev in njihovih trenerjev, temveč tudi nastopajočih in spremljevalcev, ki v rezultatskem smislu niso izpolnili pričakovanj. Med njimi je bila tudi slovenska reprezentanca. Žan Kranjec pri 28 letih še ni dočakal slave, da bi se z zmago na Pokalu Vitranc vpisal med nesmrtne Slovence. Tudi med najboljšo trojico se ni uvrstil še nikoli, pa čeprav je dosegel številne vrhunske uvrstitve na najtežjih terenih na svetu. »Moja velika želja je, da bi na Pokalu Vitranc dosegel vrhunski rezultat. Zavedam se, da nisem izkoristil številnih priložnosti. Po drugi strani vem, da bom imel še kakšno,« odgovarja Žan Kranjec. Podobno velja za tri leta mlajšega Štefana Hadalina, ki v nasprotju z Žanom Kranjcem vsaj za zdaj v tehničnih disciplinah ni v ožjem svetovnem vrhu. Alpska smučarska sezona v slovenski tehnični reprezentanci je vso sezono turbulentna, vrhunskih rezultatov pa je manj od želja in pričakovanj. Pokal Vitranc je nastavil ogledalo in pokazal trenutno vrednost. Vodstvo panoge, stroka in osamljena tekmovalca skušalo ostati pozitivni, saj so imeli v tej sezoni precej smole, ki ni izhajala zgolj iz smučarskih krogov. Najbolj pozitivno je, da sta tekmovalca zdrava, da je Kranjec po dveh mesecih tekmovalne odsotnosti znova ujel vsaj veleslalomski tekmovalni ritem in da je Hadalin v tej sezoni storil majhen, a pomemben korak napredka tako v slalomu kot veleslalomu.

Kranjska Gora in Marco Odermatt vse boljša prijatelja Pokal Vitranc je v preteklosti spisal številne zgodbe najboljših smučarjev na svetu, ki so bodisi v Podkorenu dosegli svojo prvo uvrstitev med najboljšo trojico bodisi prvo zmago. Leta 1999, ko je Jure Košir dosegel zadnjo slovensko zmago, se je prvič na zmagovalni oder uvrstil Benjamin Raich. Avstrijec je kasneje skoraj dve desetletji krojil svetovni vrh v tehničnih disciplinah. Zdi se, da se v Kranjski Gori piše nova zgodba o uspehu alpskega smučarja prihodnosti. Predlani se je prvič na zmagovalni oder povzpel tedaj 21-letni mladenič Marco Odermatt. Dve leti pozneje je Švicar v Podkorenu dosegel eno najprepričljivejših zmag, na drugi progi pa je dosegel celo najboljši čas. Ker se je na progo podal med zadnjimi, so z njegovo zmago prejeli lepo darilo tudi organizatorji. Marco Odermatt se je na slovenskem jubileju v skupnem seštevku svetovnega pokala približal favoritu Alexisu Pinturaultu na 31 točk zaostanka. »To bo boj do zadnje tekme. Sem v odlični formi. Sicer sem malce utrujen, a kdo pa ni ob koncu sezone. Naredil bom vse, da se bom na finalu na domačem prizorišču veselil največjega uspeha. Težava je le v tem, da v Lenzerheideju doslej še nisem tekmoval, medtem ko Alexis terene pozna bolje,« napoveduje Marco Odermatt. Švicarji si želijo, da bi program finala izpeljali v celoti, a je vremenska napoved na začetku tedna zelo slaba. Včeraj je odpadel predviden prvi trening smuka. Če ga organizatorji ne bodo izvedli danes, bo preizkušnja, po kateri bi Odermatt pred zadnjimi tremi tekmami sezone lahko prevzel skupno vodstvo, odpadla. Spomnimo, da je bila zgodba podobna v sezoni 2012/13, ko je na finalu v Lenzerheideju odpadel smuk, Tina Maze pa je v smukaškem seštevku svetovnega pokala za eno točko zaostala za tedaj poškodovano Lindsey Vonn.