Od slabega je šlo le še na slabše

Slovenski rokometaši so v primerjavi z EP 2020, ko so igrali tekmo za bronasto kolajno, naredili velik korak nazaj. Takšna je bila ocena večine rokometnih poznavalcev po slabih predstavah na januarskem SP v Egiptu, zgolj dober mesec in pol kasneje pa se je na olimpijskih kvalifikacijah v Berlinu pokazalo, da je Slovenija od slabega šla še na slabše in povsem zasluženo ostala brez Tokia.