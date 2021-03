Matevž Meglič, obtožen poskusa uboja svojega očeta, je včeraj na kranjskem okrožnem sodišču na predobravnavnem naroku priznal krivdo. Sodišče mu je na predlog tožilstva prisodilo osem let zapora in po prestani kazni še triletno prepoved približevanja žrtvi, a sodba še ni pravnomočna. Kot je pojasnila sodnica Andrijana Ahačič, se je za oboje odločila zaradi načina storitve kaznivega dejanja pa tudi glede na pretekla kazniva dejanja zoper iste žrtve, saj je bil do staršev Meglič že nasilen, prav tako mu je sodišče v preteklosti že odredilo prepoved približevanja. Prav tako je Ahačičeva kljub nasprotovanju obrambe odločila, da bo Meglič do začetka prestajanja zaporne kazni zaradi ponovitvene nevarnosti počakal v priporu.

Ob priznanju krivde je Meglič dejal, da dejanje obžaluje. »Do tega, kar se je zgodilo, sem kritičen,« je poudaril. Dodal je, da stvari niso potekale tako, kot jih v obtožnici predstavlja tožilstvo. »Ni bilo načrtovano, bilo je v delčku sekunde, v afektu čustev, ne pa iz sovraštva. Daleč od tega,« je zatrdil in dodal še obžalovanje, da očeta ni bolj spoštoval. »Pravzaprav obeh staršev, saj sta mi dala življenje,« je dodal in sodišču obljubil, da si bo v prihodnosti normaliziral življenje. V zadnjem času si je že iskal zaposlitev, 32-letnik namreč še ni bil zaposlen in živi od denarne socialne pomoči. Izpostavil je, da je poskušal v Škofji Loki, vendar mu epidemiološke razmere pri tem niso bile naklonjene. To namerava storiti po odsluženi kazni, je povedal sodišču, ko bi rad zaživel v kateri od stanovanjskih skupnosti.

Rad bi se vpisal v tečaj obvladovanja jeze

Tožilka Sabina Perko je opozorila na tri kazniva dejanja v škodo matere in očeta, ki jih je v preteklosti storil Meglič in so del njegovega kazenskega spisa. To pa je Megliča razburilo. »Za tista dejanja sem kazni odsedel in bil kaznovan. Ne razumem, kako mi lahko zdaj to očitate. Kako najdete povezavo med tem dogodkom in preteklimi, ker so nepovezani. Resnično sem se zelo trudil od zanje zaporne kazni,« je dejal in poudaril, da je bil njegov odnos s starši vse boljši, čeprav je bil oče bolj zadržane narave.

Meglič je povedal tudi, da se je v preteklosti zdravil zaradi osebnostne motnje in da je bil v zadnjem letu trikrat na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici, in sicer po deset, sedem in dva dni. Tožilka Perkova je opozorila, da je zdravljenje zaključil vsakič takoj, ko je bilo to možno, dodatne pomoči pa si za obvladovanje stanja ni poiskal. »Imam bolezensko stanje, ki se ga ne da odpraviti v popolnosti, pač pa zgolj nadzirati. Ni res, da nisem nič naredil na tem področju. Želel sem se vpisati v tečaj obvladovanja jeze, kar bom po odsluženi kazni tudi storil. Zdaj je bila situacija taka, da to ni bilo možno,« je odvrnil. Tudi droge je za daljše časovno obdobje opustil, je dodal.