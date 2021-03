Že v najavi so obljubljali Janšev obračun z Gregorjem Golobičem, Ljudmilo Novak in slovenskimi pankerji. A bolj kot Golobiča in Novakove, s katerima očitno ne gre zobati češenj, je Janša okaral opozicijo, ki da obvladuje vse medije in je kriva tudi za to, da njegovi vrhunski koronski ukrepi ne učinkujejo, kot bi si želel. Sam bo obračunal tudi z vsemi tajkuni, tožilci in še z neubogljivo ministrico Lilijano Kozlovič povrhu.

Ja, kaj pa pankerji, med katere je očitno dobro seznanjeni neodvisni novinar uvrstil Petra Lovšina, Janija Kovačiča in Vlada Kreslina? Nič posebnega, Janša je prepričan, da je prav, da so pred tridesetimi leti protestirali in zapeli zanj, medtem ko je sedel v zaporu. On seveda zdaj takšnih protestov ne bo dovolil, ker protestirajo samo nevladne organizacije, ki pa nimajo kaj protestirati, saj jih podpira njegova vlada.