Cena nafte najvišja po januarju 2020

Vfebruarju so cene surove nafte poskočile za več kot 13 odstotkov (v USD), tako da je nafta dosegla najvišje mesečno povprečje po januarju 2020. Glavni razlog za takšno rast so pričakovanja o okrevanju povpraševanja in pa odločitev združenja OPEC na srečanju 4. marca, ko so članice sprejele dogovor, da do aprila ne bo sprememb v načrpani količini nafte. Hkrati sta k rasti cen pripomogla tudi mrzlo zimsko vreme, ki je povzročilo motnje v oskrbi in strm upad proizvodnje v ZDA, in odločitev Savdske Arabije, da bo še naprej prostovoljno do konca aprila ohranila za milijon sodčkov manjšo proizvodnjo.