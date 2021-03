Tevž Logar, kustos: Kaj pa, če bi namesto avta kupili sliko?

Tevž Logar je umetniško polje že pred desetletjem zaznamoval kot umetniški vodja galerije Škuc in predavatelj na ljubljanski Akademiji vizualnih umetnosti (AVA), zdaj tako doma kot v tujini deluje predvsem kot neodvisni kurator. Zadnji v vrsti njegovih izzivov je kuratorstvo razstave Ko ste v dvomu, pojdite v muzej. V Mestnem muzeju Ljubljana namreč do konca aprila sooča dela iz petih uveljavljenih evropskih zasebnih zbirk, da bi poudaril, da zbirateljstvo ni samo kupovanje in kopičenje umetnin, temveč omogoča tudi podporo novi produkciji, založništvu, umetniškim rezidencam, izobraževalnim programom… »V muzejih dvoma ne razrešujemo. Nasprotno, še bolj ga stimuliramo, saj nas sili iz cone udobja, kar je za današnji, nasilja poln čas še posebej pomembno,« pojasnjuje izbiro pomenljivega naslova.