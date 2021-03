Ameriška filmska akademija je včeraj razgrnila letošnje nominirance za oskarje. Spletni dogodek sta iz Londona povezovala indijska igralka Priyanka Chopra ter ameriški glasbenik in igralec Nick Jonas. Naključje ali ne, presenetljiva nominacija za prirejeni scenarij je šla v roke kriminalki o kastnem sistemu The White Tiger, v katerem igra tudi gostiteljica. Ni pa zato nič nepričakovanega pri nominaciji v mednarodni kategoriji za dramo o srebreniškem genocidu Quo Vadis, Aida?, medtem ko je še kako pričakovano nominacije nabiral Mank. Biografska drama o zlatih letih Hollywooda je veliki favorit pred letošnjo podelitvijo oskarjev. Vsaj na papirju se mu obeta deset kipcev, tako kot na primer nekdaj vojni drami Lawrence Arabski pa recimo muzikalu Moje pesmi, moje sanje in bolj aktualnemu Revnemu milijonarju. A če so našteti nominacije uspešno pretopili v oskarjevsko zlato, dajejo letošnji zlati globusi misliti, da utegne biti črno-bela drama tokratni prvi poraženec. Šest nominacij in nič nagrad je bil namreč Mankov izkupiček v začetku marca.

Raznoliko in enakomerno

Pri zasledovalcih so imenovanja za najprestižnejše filmske nagrade letos po poročanju tujih medijev razdeljena enakomerno in raznoliko. Kar šest filmov je nominiranih za šest nagrad. Francosko-britanska koprodukcija The Father, v kateri tegobe staranja preučuje Anthony Hopkins, biografska drama o črnih panterjih Judas and The Black Messiah, priseljenska drama Minari, zgodba o bobnarju, ki izgubi sluh, Sound of Metal, drama Sojenje čikaški sedmerici o sojenju protestnikom proti vietnamski vojni ter nizkoproračunec Dežela nomadov. Najvišje na stavnicah gotovo kotira zadnji, film o ljudeh, ki živijo na cesti, za katerega se Kitajki Chloé Zhao obeta prvi režiserski kipec za filmarko azijskega rodu, drugi v zgodovini za žensko, za povrh pa še glavna nagrada večera. Skupaj z Emerald Fennell, ki je za režijsko nagrado vložila kandidaturo z odlično triler komedijo o spolnem nasilju Obetavna mladenka, sta poskrbeli, da se sploh prvič v zgodovini podelitev v kategoriji režije za oskarja potegujeta dve ženski. Fennellova celo za prvenec.

O tem, da letos po dolgem času vendarle ne bomo poslušali o neraznolikosti, pa priča dejstvo, da je med dvajsetimi nominiranci za najboljšo igro kar devet nebelskih igralk in igralcev. Lani je bila na primer edina izjema Cynthia Erivo za vlogo v drami Harriet. Za povrh je z nominacijo za glavno vlogo v glasbeni drami Ma Rainey's Black BottomViola Davis ulovila že skupno četrto nominacijo, s čimer je postala največkrat nominirana temnopolta igralka vseh časov. Med moškimi je prvi Pakistanec z oskarjevsko nominacijo postal Riz Ahmed, ledino pa je oral tudi Steven Yeun, korejsko-ameriški igralec, ki se poteguje za nagrado za glavno vlogo. Še eno posmrtno priznanje se obeta Chadwicku Bosemanu, potem ko mu je Združenje tujih novinarjev v Hollywoodu pred dvema tednoma že podelilo zlati globus. Če bi do tega res prišlo, bi se ameriški igralec, ki je lani izgubil bitko z rakom, pridružil Heathu Ledgerju v Vitezu teme in Petru Finchu v Televizijski mreži.

Nagrade bo sicer letos akademija slavnostno podelila na dveh lokacijah, in sicer v znameniti dvorani Dolby Theatre in na glavni losangeleški železniški postaji Union Station. Dogodek bo 25. aprila, tako pozno v zgodovini nagrad oskarjevskega večera še ni bilo. In če sodimo po nominacijah, smo morda znova korak bližje temu, da se bomo tudi v prihodnje lahko ukvarjali predvsem z umetniškimi dosežki in ne toliko s politiko akademije.