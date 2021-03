Šest potnikov od skupno dvanajstih za Tokio je bilo znanih že pred kvalifikacijskimi turnirji v Črni gori, Franciji in Nemčiji. Neposredno uvrstitev so si zagotovili Japonska (gostitelj), Danska (svetovni prvak), Španija (evropski prvak), Egipt (prvak Afrike), Argentina (zmagovalec vseameriških iger) in Bahrajn (zmagovalec azijskih kvalifikacij), v nedeljo pa si je nastop na Japonskem priigralo še pet evropskih (Norveška, Francija, Portugalska, Nemčija, Švedska) in ena južnoameriška reprezentanca (Brazilija). Na olimpijskem turnirju, ki bo od 24. julija do 7. avgusta, bo v dveh skupinah s po šestimi reprezentancami tako nastopilo sedem evropskih in pet neevropskih.

Najlažjo pot do olimpijske vozovnice je imela Norveška, čeprav se je morala odpovedati gostiteljstvu turnirja. Zaradi protikoroinskih ukrepov je tamkajšnja vlada prepovedala tudi vse športne prireditve, namesto Trondheima pa je organizacijo prevzela Podgorica v Črni gori. A velika prednost Norvežanov je bila v tem, je bila skupina v Podgorici edina le z eno evropsko (Norveška) in tremi neevropskimi reprezentancami (Brazilija, Južna Koreja, Čile), v Montpellieru in Berlinu pa je bilo obratno. Norvežani so dobili vse tri tekme in se prvič po 49 letih in skupno drugič – premierno v Münchnu 1972 – uvrstili med olimpijsko elito.

Čudna drama v Montpellieru »Sanje vsakega vrhunskega športnika, ne glede na to, iz katere države prihaja in s katerim športom se ukvarja, so nastop na olimpijskih igrah. Meni in soigralcem so se zdaj uresničile in verjamem, da je celotna država ponosna na nas,« je bil navdušen 25-letni norveški reprezentant in član nemškega Kiela Sander Sagosen, njegova ekipa pa si je na treh dvobojih pridelala kar 40 golov plusa oziroma v povprečju več kot 13 na tekmo. Navdušeni so bili tudi Brazilci, ki so si priigrali že skupno šesto in drugo zaporedno – po domačih igrah leta 2016 v Riu – uvrstitev na OI. Tokrat jih je prvič vodil selektor Marcus Oliveira, ki je moral letošnje SP v Egiptu izpustiti zaradi okužbe s koronavirusom, v njegovi ekipi pa so bili najučinkovitejši trije igralci, ki si klubski rokometni kruh služijo v Evropi: Fabio Chiuffa (12 golov, Constanta, Romunija), Leonardo Dutra (11, Wisla Plock, Poljska) in Haniel Langaro (10, Barcelona, Španija). Le pet sekund je Hrvaško ločilo od nastopa v Tokiu, a dramatična končnica zadnje tekme Portugalska – Francija (29:28) v Montpellieru jim je odnesla olimpijsko vozovnico, ki so jo že pred sklepnim dvobojem – ne glede na njegov razplet – zanesljivo imeli gostitelji. Hrvati so za napredovanje potrebovali zmago ali vsaj remi Francozov, ki so dobre štiri minute pred koncem vodili še za tri gole (28:25). Na začetku zadnje minute so Portugalci izenačili na 28:28 in Hrvati so bili še vedno med potniki za Japonsko, skupaj s Francozi. Toda pet sekund pred zadnjim znakom sirene je za portugalski delni izid 4:0 in minimalno zmago z 29:28 v protinapadu zadel Rui Silva.