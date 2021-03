Nepreslišano: Stephan Ozsvath, nemški novinar in dopisnik

Narativa v Madžarski in Sloveniji sta si zelo podobna. To je populistični obrazec: mi proti onim drugim. V obeh državah predsednika vlad ustvarjata zunanje in notranje sovražnike. Na Madžarskem je to enkrat opozicija, potem super sovražnik Soros, pa Židje, bogataši, liberalci.