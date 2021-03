Novakova je že dolgo trn v Janševi peti in ni naključje, da je NSi raje izvolila Tonina in jo »poslala« v Bruselj. Še vedno jo vidim s šopkom rož za slovo, z mešanico grenkobe in razočaranja v očeh. Z njo na čelu ne bi mogli v koalicijo z Janšo, Tonin pa je očitno komaj čakal, da zadovolji svoje povzpetništvo. Postal je prava karikatura pomembnosti, vsaj po moji presoji, in nekritično kima predsedniku vlade.

Po njej zdaj pljuvajo še podporniki in člani Nove Slovenije, nekateri celo pozivajo, naj jo izključijo. Očitno so pokleknili pred Janšo, ki zavaja, da škoduje državi ter stranki in ne njemu s SDS. Ravno tako kot Janja Sluga škoduje svoji SMC. Naravnost sprevrženo je, da NSi, ki naj bi spoštovala vrednote krščanske demokracije in se po njih ravnala, miži pred nedemokratično in destruktivno Janševo politiko in z njo sodeluje. Pa miži tudi pred tem, da v resnici on »žre« svoje partnerje. Namesto da bi Tonin svojo nekdanjo predsednico zaščitil, ubogljivo zagotavlja, da se bo z njo pogovoril. Zakaj? Da bi ji po Janševo zagrozil in zaprl usta? Urednik internetnega portala, ki ga Novakova ves čas podpira in sponzorira, nas prepričuje, da evropska poslanka s svojim ravnanjem pomaga levici pri rušenju sedanje vlade. »Analizira« njeno, po njegovem, »problematično« početje. Razloge išče v (manj verjetni) naivnosti, v njenih zamerah Janši in v privoščljivosti novemu vodstvu NSi ter še v snubljenju levice z namenom, da bi jo podprla za predsednico države. Pri tem naj bi »posnemala« Pahorja, ki se je tudi dobrikal drugi strani.

Kaj pa če se ta »politični analitik« hudo moti? Kaj če je skupni imenovalec Ljudmilinega ravnanja samo boj za tradicionalne moralne in krščanske vrednote, na katere prisega in se domnevno po njih tudi ravna (poštenost, pravičnost, odgovornost, demokratičnost, zakonitost, svoboda, človekovo dostojanstvo…), v nasprotju s (številnimi) cerkvenimi dostojanstveniki, celo moralnimi teologi? Kaj če je levica ne spoštuje zato, ker Janšo »napada«, ampak zato, ker je ena redkih na desnici ugotovila, da Janša škoduje Sloveniji, in je pripravljena to kdaj na glas povedati? Tudi ne vem, ali bi ravno verjela, da po pahorjansko manipulira z državljani.

Ljudmila Novak je po svoje tragična osebnost, postala je »disidentka« v lastni stranki. Kljub temu da uradni »tok« NSi teče v drugo smer, kot ji ga je začrtala sama, jo brani in hvali dobro delo njenih ministrov. Po eni strani se bori proti (SDS) ščuvanju ljudi, ker se potem vedno bolj delijo na »leve in desne«, hkrati pa podpira neoliberalno politiko NSi, ki vedno bolj deli ljudi na bogate in revne. Svojo kritiko usmerja k Janši, ni pa pripravljena razpravljati o svobodi naših medijev v evropskem parlamentu. Nove stranke menda ne bo ustanavljala, »ker je preveč garala za ohranitev krščanske demokracije«, a kaj bo na koncu naredila s spoznanjem, da je NSi postala samo še Janšev odsev? Bo vseeno prihodnje leto ponovno kandidirala na predsedniških volitvah? Po njenih besedah »mora biti predsednik republike nekdo, ki je odločen, opozarja na težave in stanje v družbi, ko je to treba, ki zna jasno zavzeti stališča in tudi odločno povedati, kaj je prav«. Očitno dobro ve, kaj pogrešamo pri Pahorju. Le kaj nam bo prineslo leto 2022?

Polona Jamnik, Bled