»Moram priznati, da me je ruski zaporniški sistem presenetil. Nisem si niti predstavljal, da je mogoče 100 kilometrov od Moskve vzpostaviti pravo koncentracijsko taborišče,« je zapisal na Instagramu, kjer je objavil tudi svojo fotografijo.

Dodal je, da je v kazenski koloniji številka 2 v mestu Pokrov v Vladimirski regiji. Zapisal je še, da »so povsod video kamere, da vse opazujejo in poročajo o vsaki najmanjši kršitvi pravil«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sporočil je, da doslej ni videl kakšnih znakov nasilja v koloniji, vendar pa zaradi »zategnjene drže obsojencev« lahko verjame navedbam o nasilju iz preteklosti.

Danes je tudi njegova odvetnica Olga Mihajlova potrdila, da je Navalni v tej koloniji, kjer ga je že obiskala.

V kazensko kolonijo so ga premestili, potem ko je moskovsko sodišče konec februarja zavrnilo njegovo pritožbo na zaporno kazen, ki so mu jo prisodili zaradi kršenja pogojne zaporne kazni. Zaprt bo nekaj več kot dve leti in pol.

Eden najglasnejših kritikov Kremlja se je iz Nemčije, kjer je okreval po zastrupitvi z živčnim strupom novičok, v domovino vrnil sredi januarja. Takoj po prihodu so ga ruske oblasti aretirale, kar je sprožilo množične proteste po državi.