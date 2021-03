Zahodne države so v YPG videle močnega zaveznika v boju proti skrajni Islamski državi (IS) v Siriji, medtem ko jih uradna Ankara označuje kot podaljšek prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK). To skupino, ki se od leta 1984 bori za kurdsko avtonomijo v Turčiji, sta za teroristično organizacijo sicer razglasili tudi ZDA in EU.

Ibrahima Babata naj bi po poročanju turške državne tiskovne agencije Anadolu ujeli v opraciji v Siriji, pri čemer točna lokacija ni znana. Nato so ga prepeljali v Turčijo. Agentom naj bi razkril načrte za napad na cilje turške vojske na turško-sirski meji, poročanje turških medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kurdske skupine so v desetletje trajajoči državljanski vojni v Siriji uspele zavzeti precejšen del območja na severu te države, a je Turčija v minulih petih letih kljub nasprotovanju nekaterih zahodnih držav, predvsem ZDA in Francije, proti njim sprožila tri obsežne operacije. V zadnji oktobra 2019 so turški vojaki iz kurdskih rok iztrgali območja med mestoma Ras al Ain in Tal Abjad.