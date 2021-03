Pogrešajo 62-letnega Hermana Jamniška iz Maribora

V Mariboru svojci od četrtka pogrešajo 62-letnega Hermana Jamniška. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da je pogrešani ta dan okoli 7.30 skočil v kanal reke Drave v Zrkovcih pri Mariboru. Skupaj s svojci so pregledali območje kanala med Mariborom in Dogošami, a moškega doslej niso našli.