KPK je postopek začela na podlagi lani prejete prijave zaradi suma nepravilnosti pri prodaji parcele Mestne občine Koper, katere končni lastnik je med drugimi postal tudi minister Hojs, so spomnili v sporočilu za javnost.

Komisija je v okviru predhodnega preizkusa zaprosila in pridobila pojasnila in dokumentacijo Mestne občine Koper in Slovenskega inštituta za revizijo, preverila je postopek prodaje določene nepremičnine, opravila razgovor s cenilcem nepremičnin ter vpogled v javno dostopne objave.

Pri tem je KPK ugotovila, da v obravnavani zadevi glede na zbrane podatke ni mogoče potrditi obstoja kršitev iz pristojnosti komisije, zato je postopek ustavila. Je pa zaznala določena tveganja, zaradi katerih je koprski občini podala priporočila, da od izvajalcev, pri katerih naroči izdelavo cenitve nepremičnine za namen izvedbe javne dražbe, zahteva, da v cenitveno poročilo jasno zapišejo, ali s cenitvijo ugotovljena cena vsebuje davek na dodano vrednost ali ne, so še zapisali.

Kot je septembra poročala Mladina, je koprska občina na javni dražbi leta 2017 prodala večjo gradbeno, a komunalno neopremljeno parcelo v Kolombanu podjetju Rjeckon Rusa Marata Idrisova. Občina pa je takoj za tem začela parcelo komunalno opremljati. Idrisov je nato parcelo razdelil na več manjših in jih prodal štirim kupcem, med drugim BorisuPopoviču in Hojsu. Če bi občina parcele najprej uredila in nato prodala, bi po izračunih časnika lahko dobila več kot milijon evrov namesto slabih 263.000 evrov brez DDV, Hojs pa bi moral za svojo parcelo odšteti 264.600 evrov.

KPK je nato na podlagi medijskih objav in novinarskega vprašanja uvedla predhodni preizkus v zvezi z omenjeno zadevo. Hojs je sicer za Mladino pojasnil, da je nakup parcele prijavil KPK, nakup pa je financiral z lastnimi sredstvi in delno s posojilom.