V nedeljo 205 novih primerov okužbe s koronavirusom

V nedeljo so opravili 1226 PCR testov in potrdili 205 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar pomeni, da je delež pozitivnih testov znašal 12,6 odstotka. Opravljenih je bilo tudi 6285 hitrih antigenskih testov. Umrli so štirje bolniki.