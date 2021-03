Sama postavitev kuhinje je odvisna od velikosti prostora in od prehodne postavitve inštalacij. Če te omejitve ni, kupcu svetujemo najbolj priročno postavitev glede na njegov življenjski slog,« je sodobno kuhinjo predstavila Aleksandra Demir, vodja oddelka kuhinj v trgovini Harvey Norman.

Sodobna kuhinja naj bo tako v prvi vrsti prilagojena življenjskemu slogu družine in tistemu, ki se bo v kuhinji največ zadrževal. Je pa pri odločitvi za novo kuhinjo treba upoštevati poleg videza in postavitve tudi kakovost materiala.

»Pri izbiri materialov za izdelavo sodobnega kuhinjskega pohištva imamo nešteto možnosti. Na voljo so številne oblike masivnega lesa, iverala, stekla … Sama surovina se v obdobju desetih let ni veliko spremenila, so pa današnji materiali masivnejši in posledično bolj trpežni. Pri različnih proizvajalcih najdemo različne materiale. Recimo višji cenovni razredi kuhinj, ki jih ponujamo pri nas, imajo na voljo celo paleto materialov za izdelavo najsodobnejšega pohištva popolnega videza,« je povedala Aleksandra Demir in pojasnila: »Materiali delovnih plošč se razlikujejo po trdnosti, poroznosti in odpornosti na temperaturne razlike. Tu bi lahko izpostavili izjemno trdni material Caranto, ki ga pri nas najdete v sklopu ponudbe italijanskih kuhinj Veneta Cucine. V praksi se je odlično izkazal in ponuja vse naštete lastnosti izjemne kakovosti.«

Barvne kombinacije narekujejo proizvajalci

Še pred nekaj leti so bile kuhinje narejene le v eni barvi, redke so bile kombinacije materialov. Zdaj je drugače. Na trgu je veliko kuhinj, pri katerih je osnovna barva kombinirana z lesom v barvah, kot so oreh, hrast, akacija in pinija. Pojavljajo se tudi kombinacije z eksotičnimi vrstami, kot so indijsko jabolko in zingana.

»Barvne kombinacije narekujejo proizvajalci kuhinj in se zato zelo močno razlikujejo. Pri italijanskih znamkah opažamo, da si veliko dovolijo pri kombiniranju in mešanju barv ter materialov, rezultat pa je seveda absolutno privlačen in glamurozen. Pri drugih proizvajalcih smo vajeni varnih, klasičnih barv in kombinacij. Letos bo velik poudarek na lesenih dekorjih z živahnimi detajli,« napoveduje sogovornica. Sicer pa na splošno velja, da moramo biti pri izbiri zunanjih delov kuhinje pozorni na sam prostor in svetlobo v njem. Poleg tega je treba upoštevati tudi, kaj je v trendu, osebne želje, talne obloge v prostoru, kjer bo kuhinja, barve sten in drugega pohištva, predvsem če govorimo o sodobnem, odprtem tlorisu, kjer se zlijeta kuhinja in dnevni prostor.