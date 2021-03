V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, pihal bo severni veter. Jutranje temperature bodo od -6 do 1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo spremenljivo oblačno, popoldne lahko nastane kakšna ploha. Ponekod bo še pihal severni veter. V četrtek se bo pooblačilo, tu in tam bodo možne rahle padavine.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se je iznad naših krajev umaknilo nad osrednji in vzhodni Balkan. S severnimi vetrovi priteka k nam v višinah dokaj hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva precej jasno z nekaj megle. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in nad kopnim popoldne posamezne plohe. V torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem v Alpah in v krajih vzhodno od nas bo nastalo nekaj ploh. Pihal bo severni veter.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen.