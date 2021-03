Če nismo že prej načrtovali vgradnje kamina, je primerna izbira kaminska peč, ki jo lahko postavimo kamor koli. No, pri tem je seveda treba upoštevati nekaj dejstev. Pozorni moramo biti na varnost in umestitev v prostor. Goriva (drva, peleti, briketi) morajo biti suha, zato jih je treba ustrezno skladiščiti. Za priključitev peči je potreben primeren dimnik, ki mora izpolnjevati zahteve kaminske peči. Treba je upoštevati predpise o požarni varnosti in zagotoviti minimalne odmike od gorljivih delov. Poskrbeti moramo, da se v prostor, kjer bo nameščena kaminska peč, dovede dovolj svežega zraka za zgorevanje. S tem poskrbimo za kakovosten odvod dimnih plinov. Zato se je pred nakupom in priključitvijo kaminske peči priporočljivo posvetovati tudi z izvajalcem dimnikarskih storitev, ki bo preveril stanje obstoječih dimovodnih in prezračevalnih naprav ter opozoril na ključne elemente pri ogrevanju.

Pri nakupu kaminske peči moramo biti torej pozorni predvsem na nazivno toplotno moč, na ogrevalno površino in učinkovitost oziroma izkoristek. Vedeti moramo, kako ji bomo dovajali zunanji zrak, kakšen bo premer cevi priklopa zunanjega zraka, kakšna bo akumulacija toplote in kakšen energent bomo uporabili. Pri drveh je denimo pomembna njihova dolžina, pri peletih pa moramo biti pozorni še na porabo elektrike, peletov in velikost zalogovnika. Manjše peči imajo razpon moči od 7 do 11 kW oziroma od 3500 do 4000 W/m2 odprtine kurilne naprave. Priporočljivo je, da prostor, kamor želite postaviti takšno kurilno napravo, ni manjši od 20 m2. Za ogrevanje starejše stavbe s slabšo izolacijo in starejšimi okni je priporočljiva peč z močjo 100 W/m2. Za ogrevanje izolirane zgradbe z novejšimi okni znaša moč, ki bo ugodila toplotnim potrebam, okoli 60 do 80 W/m2. Toplotne potrebe nizkoenergijske pasivne hiše pa bo popolnoma zadovoljila peč z 20 W/m2.

Takoj in z vseh strani

Kaminske peči začnejo prostor ogrevati takoj in z vseh strani, pri tem jim pomaga tudi dimnik. Povečini so zasnovane tako, da oddajajo toploto prek zunanjih površin in s kroženjem zraka, ki se segreva znotraj dvojnega plašča. Tako hitro in učinkovito ogrejejo prostor. Odlično delovanje in dobro zgorevanje se doseže s tremi dovodi zraka: primarnim, sekundarnim in terciarnim. Primarni zrak vstopa skozi rešetko kurišča in je pogoj za začetek gorenja. Vroč, predhodno ogret sekundarni zrak vstopa v kurišče nad vrati in je nujen za normalno zgorevanje goriva, istočasno pa pomaga še k večji čistosti stekla (zračna krtača). Terciarni zrak vstopa v kurišče prek kanalov, v katerih se v zgornjem delu hrbtišče kurišča peči segreje in omogoča dodatno zgorevanje dimnih plinov. Takšna izvedba zagotavlja visoko učinkovitost izgorevalnega procesa, visok izkoristek goriva (tudi do 85 odstotkov) in čiste dimne pline. V praksi to pomeni majhno porabo goriva in tlenje žerjavice še 6–8 ur po končanem gorenju, kar omogoča nadaljevanje gorenja brez ponovnega prižiganja peči.

Boljše kaminske peči so izdelane iz do 4mm debele pločevine z dvojnim plaščem na hrbtnem in bočnem delu, ki preprečuje preveliko segrevanje pločevine. Kurišče pa je obloženo s šamotno opeko. Vrata z ognjevarnim keramičnim steklom imajo varnostni samozapiralni mehanizem. Kaminske peči so zelo dobrodošle v počitniških hišicah in vikendih, odlične pa so tudi za dogrevanje v nizkoenergijskih oziroma pasivnih hišah. Montaža in demontaža sta preprostejši kot pri vgradnem kaminu, lažja sta tudi vzdrževanje in servis. Dobra stran kaminskih peči v primerjavi s kamini je ugodna cena, slabost pa je manjša toplotna akumulacija. (ktm)