Čokolade res ni nikoli dovolj. Ti sočni browniji so zaradi dodanega grškega jogurta res sočni, lahki in posledično tudi bolj zdravi, saj ne vsebujejo masla, jajc pa tudi ne. Če uporabite temno čokolado in polnozrnato moko ter rjavi sladkor, so pa še bolj zdravi. A naj vas to ne zavede, saj so navljub zamenjavami z bolj zdravimi sestavinami, še vedno nadvse slastni. Pa še več jih lahko pojeste, saj so lahki, sočni in še dosti bolj zdravi.

Priprava teh brownijev je res enostavna, saj večino sestavin – posebej stopite le čokolado in maslo – zmešate skupaj, spečete in v njih nadvse uživate. Ker so browniji sočni in zaradi male vsebnosti moke rahli, priporočamo, da maso vlijete v pekač, obložen s papirjem za peko, da jih je lažje vzeti iz pekača. Zaradi rahlosti so manj primerni za prenašanje, zato je najboljše, da jih pojeste doma. V hladilniku se lepo obdržijo nekaj dni, a koga sploh hecamo – tako sočni in polni čokolade so, da takoj izginejo.

SESTAVINE (za pekač velikosti 15x23 cm): 60 g temne čokolade 25 g masla ali kokosovega olja 60 g kakava 75 g belega sladkorja 45 g (polnozrnate) moke 40 g mletih mandljev 340 g grškega jogurta 1 žlička vanilijeve esence 1 mali ščepec soli 50 g čokoladnih kapljic ali narezane čokolade (neobvezno)