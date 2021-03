Z 28 grammyji je izenačena na drugem mestu na splošno z multi-instrumentalistom Quncyjem Jonesom, največ (31) grammyjev pa je doslej požel pokojni dirigent Georg Solti.

Taylor Swift je svoj tretji grammy za album leta osvojila z albumom Folklore, naslov posnetka leta je osvojila Billie Eilish (Everything I Wanted), grammyja za pesem leta je dobila H.E.R (I Can't Breathe), za debitantko leta pa je bila proglašena Megan Thee Stallion.