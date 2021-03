Z 32 točkami v letošnji sezoni je 33-letni Hrušičan še naprej osmi najboljši strelec lige. Zbral je sedem golov ob 25 podajah na 27 tekmah. V karieri je vpisal že 1100 tekem za Kings, ki so ga na naboru izbrali leta 2005 kot 11. Od takrat je postal stalnica v mestu angelov in z moštvom osvojil dva Stanleyjeva pokala leta 2012 in 2014. V NHL se hitro približuje še enemu mejniku, saj je s 340 goli in 642 podajami blizu magične meje 1000 točk. Manjka mu jih le še 18.

Tokrat je na ledu prebil 20 minut in eno sekundo in proti golu tekmeca sprožil dva strela. Kapetan kraljev je dobil 63 odstotkov sodniških metov, v sedmi minuti zadnje tretjine pa vlil upanje kraljem s podajo za zadetek branilca Kurtisa MacDermida za 1:3.

Colorado, ki je na gol tekmeca sprožil 41 strelov v primerjavi z 28 kraljev, je nato deset minut kasneje postavil piko na po zadetku Nathana MacKinnona. Pred tem je bil v prvi tretjini natančen Nazem Kadri, v drugi pa sta po gol prispevala še Andre Burakovsky in Joonas Donskoi. Kralje je tepla predvsem igra s hokejistom več, saj niso izkoristili niti ene od petih priložnosti s premočjo na ledu.

Drugi poraz zapovrstjo in skupno 16 v sezoni pomeni, da je razlika kraljev do četrtega moštva v zahodni skupini, St. Louis Blues ostala pet točk, Los Angeles pa ima z osvojenimi 28 točkami še tekmo manj od prvakov iz sezone 2018/19. Colorado je na zahodu tretji s 34 točkami.