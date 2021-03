Janša ne bo dopuščal soliranja, SD si želi predčasne volitve

Konec tedna so politično prizorišče zaznamovale izjave premierja Janše in klavzura SD. Prvak SDS je poslal jasno svarilo neposlušnim članicam koalicije, SD pa je sporočila, da so njena vrata odprta tako za politične konkurente kot za predstavnike nevladnih organizacij, civilnodružbenih iniciativ…