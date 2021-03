Ker trenerja Ante Šimundža in Saša Gajser izhajata iz mariborske nogometne šole, je bil derbi med Muro in Mariborom v Fazaneriji izjemno taktičen, tako da ni bilo pretirano veliko lepih potez in priložnosti za gol. O pravi šahovski partiji na mehkem igrišču veliko pove podatek, da v prvem polčasu sploh ni bilo strela v okvir gola. Mura je bila po priložnostih bližje zadetku, najlepšo, ki jo bo sanjal še nekaj dni, je v začetku drugega polčasa zapravil Šturm.

Maribor nenevaren v napadu »Glede na prikazano smo si zaslužili tri točke, saj smo imeli dovolj priložnosti in bili dinamični. Želeli smo si tri točke, a tudi z eno smo zadovoljni,« je po tekmi za TV Slovenija povedal neumorni vezist Mure Nino Kouter. »Maribor je pokazal svojo kakovost. Igrišče je imelo vpliv, vendar je bila igra dinamična. Najpomembneje je, da smo povečali prednost pred Domžalami, da smo ostali v stiku z Mariborom, naredili korak k zrelosti, rezerve pa imamo v tem, da realiziramo priložnosti,« je vtise strnil trener Mure Ante Šimundža. Maribor je na začetku drugega polčasa, ko je Mura zaigrala bolj odločno in napadalno, trpel v obrambi in imel težave z organizacijo napada. Gostje so edini strel v okvir gola sprožili šele v 76. minuti, ko je Obradović ubranil poskus Kronavetra. Mariboru je manjkalo svežine, podaje so bile nenatančne, zato so gostje morali več teči za žogo. »Maribor gre vedno po zmago in nikoli ne sme biti zadovoljen s točko. Taktično smo igrali dobro. Muri, ki je nevarna v protinapadih, nismo puščali veliko prostora, boljši pa bi morali biti v napadalnem delu. Gremo naprej, čim hitreje se moramo približati Olimpiji,« je izpostavil Ljubljančan v vrstah Maribora Blaž Vrhovec, ki je v odsotnosti poškodovanega Pihlarja nosil kapetanski trak. Mariborčani so prepričani, da jim bo koristil tritedenski reprezentančni premor, saj bodo v tem času dvignili telesno pripravljenost. Olimpija kljub tekmi manj – mestni derbi z Bravom bo odigrala 7. aprila – ostaja na prvem mestu s točko prednosti pred Mariborčani.