Po novi fantastični sobotni predstavi in že tretji etapni zmagi na letošnji dirki Pariz–Nica, skupno pa jubilejni 50. v karieri, se je zdelo, da slovenskemu kolesarju Primožu Rogliču zmago v skupnem seštevku lahko prepreči samo še hud padec, okvara kolesa, višja sila… Zdelo se je, da je praktično že zmagovalec 79. izvedbe te prestižne preizkušnje in se bo do nje včeraj le še odpeljal v svojem slogu. A v svojem slogu je ostal tudi previden. »Ni res, ne razmišljam še o skupni zmagi. Moram misliti na dirkanje, jutri (v nedeljo, op.p.) je pred nami nov, sicer kratek izziv. Zagotovo bo to pomemben in zahteven dan,« je, kot bi slutil, da kljub lepi prednosti 52 sekund pred najbližjim zasledovalcem ne bo tako enostavno, povedal Roglič. In včeraj ga je nato dejansko doletelo skorajda vse, kar bi mu zmago lahko preprečilo.

Odrgnine in izpahnjena rama Ne enkrat, dvakrat se je Roglič po padcu znašel na tleh. Prvič je v prvem od treh krogov med Le Plan-du-Varom in Levensom grdo padel na spustu in imel vidne odrgnine na boku, a se je ob jekleni volji in z izdatno pomočjo moštvenih kolegov še uspel priključiti glavnini. Nakar je sledil nov udarec, 25 kilometrov pred ciljem še en padec in za povrhu tehnične težave, po katerih je bil boj za zmago dokončno izgubljen. Roglič se je sicer v slogu velikega športnika vnovič pobral in se, navkljub vidnim odrgninam in močno strganemu dresu, tudi pripeljal v cilj, a višje od skupnega 15. mesta ni zmogel, v cilju pa je potrdil, da je imel zle slutnje že pred zadnjo etapo. »Vsi ste že mislili, da je konec. A sam sem vedel, da ni. Zagotovo ni bil dan, ki bi si ga želeli, a ga ne moremo spremeniti,« je povedal za Val 202, kot dokaz, da bi na njegovem mestu marsikdo obupal, pa opisal posledice padcev. »Odneslo mi je kar nekaj kože na obeh straneh, ob prvem padcu pa sem si tudi izpahnil ramo. A bo v enem tednu že vse v redu.« Skupno zmago je tako pobral Nemec Maximilian Schachmann, ki je včerajšnjo etapo končal na desetem mestu v času zmagovalca, Danca Magnusa Corta, s tem pa je kar malce nenadejano ponovil uspeh iz lanskega leta. Mimogrede: takrat so zadnjo etapo s ciljem v Nici ob začetku globalne pandemije odpovedali, letos pa so jo izpeljali, vendar se ni zaključila ob Azurni obali – oblasti in prireditelji so se namreč zaradi pandemije bali večjih množic navijačev ob zaključku dirke ob sončnem vremenu na azurni obali.

Izjemni Pogačar Če je Roglič v soboto dosegel jubilejno 50. zmago, je isti dan na četrti etapi dirke dveh morij, od Tirenskega do Jadranskega, do okroglega mejnika prišel tudi Tadej Pogačar, ki je vknjižil svojo 20. zmago. Z njo je oblekel tudi modro majico vodilnega v skupnem seštevku, včeraj pa je vodstvo po silovitem zaključku (med etapo je sicer tudi on imel težave s sneto verigo) in z drugim mestom za Nizozemcem Mathieujem van der Poelom pred zasledovalci še povišal. »Zelo sem zadovoljen s prednostjo v skupnem seštevku pred zadnjima etapama in posebej kronometrom,« je po včerajšnji etapi povedal Tadej Pogačar.

Pariz–Nica v številkah 7. etapa (119,2 km): 1. Roglič (Slo, Jumbo-Visma) 3,09:18, 2. Mäder (Švi, Bahrain Victorious) +0:02, 3. Schachmann (Nem, Bora-Hansgrohe) +0:05, 4. Hamilton (Avstral, Team Bikeexchange) +0:08, 5. Vlasov (Rus, Astana-Premier Tech) +0:10. 8. etapa (92,7 km): 1. Nielsen (Dan, EF Education-Nippo) 2,16:58, 2. Laporte (Cofidis), 3. Latour (oba Fra, Total Direct Energie), 4. Teuns (Bel, Bahrain Victorious), 5. Barguil (Fra, Team Arkea-Samsic) vsi isti čas, 56. Roglič +3:08. Končni vrstni red: 1. Schachmann 28,49:51, 2. Vlasov +0:19, 3. Izagirre (Špa, Astana-Premier Tech) +0:23, 4. Hamilton +0:41, 5. Benoot (Bel, Team DSM) +0:42, 15. Roglič +2:16.