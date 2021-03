Na začetku sezone se je treba zavedati, da motoristi nimajo enake motoristične kondicije kot na koncu prejšnje, vožnja pa zahteva popolno psihofizično pozornost. Prav tako je spomladi asfaltna površina hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti, vozišča so še polna udarnih jam in peska od zimskega posipa, zato je dobro, da motoristi osvežijo znanje s krajšo kondicijsko vožnjo ali obiskom treninga varne vožnje.

548 voznikov motornih koles je bilo lani udeleženih v prometnih nesrečah, 16 jih je umrlo, 116 je bilo hudo telesno poškodovanih in 254 lahko telesno poškodovanih.

32 voznikov motornih koles je bilo do 8. marca letos udeleženih v prometnih nesrečah, eden je umrl, pet je bilo hudo telesno poškodovanih in 13 lahko telesno poškodovanih.

3787 kršitev cestnoprometnih predpisov so lani ugotovili pri voznikih motornih koles. Najpogostejše kršitve so povezane s hitrostjo, neuporabo čelade in nepravilnim prehitevanjem.

»Pred desetimi leti ni bilo nič nenavadnega, če se je kdo peljal brez čelade in v natikačih. Zdaj tega ni več. Večina motoristov je ustrezno opremljenih, skozi naselja lepo vozijo … So pa tudi med motoristi posamezniki, ki mečejo slabo luč na vse. Kar opogumlja, je denimo to, da če ima neki motoklub nekoga, ki izstopa, tega celo sami izločijo, če dela traparije. To dokazuje, da pozitivni zgledi vlečejo,« pravi Vojko Safran, vodja programov za motoriste v Centru varne vožnje AMZS.