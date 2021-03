Občinski svetnik, lokalni podjetnik, gostinec, nepremičninar in nasploh vrhovni poveljnik vsega dogajanja v Šentilju je v tem kraju pred leti zgradil povsem novo naselje, ena od ulic pa se imenuje, uganili ste – Ulica Bojana Belne. Človek je tako pomemben, da je dal po sebi še za časa življenja poimenovati ulico!

Če že ni, bo pa kmalu ta informacija zagotovo prišla na ušesa »šefu«, se pravi Janezu Janši. Po javno dostopnih podatkih imamo v državi nekaj Janševih ulic, a so te menda povezane z nekim manj pomembnim mrtvim gorenjskim čebelarjem. Torej, širše nepomembni član SDS ima svojo ulico, neki čebelar več njih, Šef pa nobene. Kako je to mogoče?! V dobro vseh nas, ki si ne želimo naprtiti dodatnega besa in gneva vrhovnega Šefa, zahtevamo, da že v tem tednu nekdo poskrbi za vsaj eno Ulico Janeza Janše, vsaj eno Cesto Janeza Janše. V Ljubljani, kajne, Zoki, je treba eno od vpadnic preimenovati v Avenijo Janeza Janše ter na novo zgraditi vpadnico Janševe Poljane s slavolokom na enem in kipom Šefa na konju na drugem koncu. Čim prej. Samo da bo mir.

N.N.