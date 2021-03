Na podoben način je skorajda na nekaj let vse drugače tudi v svetu avtomobilov, malce dlje pa traja, da konkretneje zaznamo razlike pri vedenju voznikov in posledicah njihovih dejanj za volanom. In če voznike razdelimo na starostne kategorije, v tem smislu podatki za zadnjih 20 let nedvoumno kažejo, da smo naredili velik napredek pri varnem udejstvovanju mladih voznikov. Na drugi strani pa smo očitno premalo pozornosti namenili dodatnemu usposabljanju ali obnovi znanja starejših. Res je, analiza AMZS kaže, da je najmlajša kategorija voznikov osebnih avtomobilov, tista starih med 18 in 26 let, je vseskozi na vrhu povzročiteljev prometnih nesreč s hudo telesno poškodovanimi ali umrlimi udeleženci, najstarejša (nad 75) pa pri dnu. A deleži so se konkretno spremenili.

Če so na začetku stoletja najmlajši zakrivili 40 odstotkov takih nesreč, jih zdaj že manj kot 20 odstotkov, in če so najstarejši takrat zakrivili le dober odstotek tovrstnih nesreč, jih zdaj že blizu 10 odstotkov. Pa tudi če vzamemo malce širšo sliko, je vse skupaj zelo podobno. Črta, ki na grafu prikazuje delež hudih prometnih nesreč, ki jih zakrivijo vozniki med 18. in 34. letom starosti, strmo pada, tista, ki prikazuje povzročitelje med 35. in 54. letom, je z manjšimi nihanji bolj kot ne ravna, medtem ko ona, ki kaže delež povzročiteljev, starejših od 55 let, strmo raste. In še to: če vzamemo ožjo sliko, se je pred leti prvič zgodilo, da je ena izmed starejših skupin prehitela mlajšo. Od leta 2018 tako skupina voznikov med 35. in 44. letom zakrivi več hudih nesreč od skupine med 27. in 34. letom, lani pa so stari med 55 in 64 let povzročili več hudih nesreč od skupine med 45 in 54 leti. In že skoraj povsem enako (blizu 15 odstotkov) kot skupina med 27 in 34 leti. Ne, na lovorikah seveda ne gre počivati, a delo z mladimi, kamor spadajo tudi dodatno usposabljanje za voznike začetnike in najrazličnejše preventivne aktivnosti, pa tudi akcije, kot je AMZS-jeva za izbiranje najboljšega mladega voznika, absolutno kažejo učinke in dajejo rezultate.

Povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je bila lani tako že 45,9 leta in neizpodbitno dejstvo postaja, da se tudi vozniki z dolgoletnim stažem lahko od mladih veliko naučimo. Prav tako kot tudi, da se bodo odgovorni ob enaki skrbi za mlade očitno morali bolj posvetiti starejšim. Drugače bodo kmalu lahko mlajši starejšim v zgoraj omenjenem tonu govorili, kako je bilo včasih vse drugače.