Dostavljalci Wolta so – v času epidemije še prav posebej – razveselili marsikaterega Ljubljančana, ki mu je začelo kruliti v želodcu, saj si je lahko z njihovo pomočjo v pol ure priskrbel pravšnjo malico. A zadnjih nekaj mesecev je finski startup tudi v Sloveniji razširil svojo »ponudbo«, tako da med drugim dostavlja še sončna očala, vrtnice, naložbeno zlato (»zlate palice«) in – knjige. Da bodo izkoristili tudi to obliko dostave, so se za zdaj odločili pri Beletrini in založbi Kmečki glas, pa tudi v pop-up knjigarni v Vodnikovi domačiji, kjer sicer ponujajo izbrana dela več založnikov.

Ključni mesec december

Pri Beletrini so se za sodelovanje z Woltom odločili decembra, in sicer zaradi zaprtja knjigarn in knjižnic ter zaradi otežene dostave Pošte Slovenije in ostalih distributerjev v prazničnem času. Kupec namreč na Woltovi strani le pregleda Beletrinino ponudbo, izbere knjigo in odda naročilo, knjiga pa je v pol ure pri njem. Dostava je mogoča le na ljubljanskih naslovih, ki so od Beletrinine knjigarne na Novem trgu oddaljeni največ štiri kilometre zračne črte. »Kljub omejenemu dosegu je za nas izjemno pomembno, da lahko svojim kupcem, ki živijo v tem radiju, omogočimo, da lahko naročeno knjigo prejmejo ali pošljejo komu za darilo v tako kratkem času,« pravi Beletrinin vodja trženja Aleš Vesel.

Konec leta so za svoje kupce pripravili izbor svojih najzanimivejših 50 knjig, zdaj jim dodajajo novosti, pa tudi nekatera dela drugih založb, ki jih prodajajo v svoji knjigarni. Prek Wolta so doslej prodali 187 knjig, od tega 43 različnih naslovov, kakšen odstotek njihove prodaje to obsega, pa niso izdali. Med najbolje prodajanimi knjigami so sicer tiste, ki so tudi drugače najaktualnejše, denimo Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj, Rac Petre Pogorevc ali Nekaj vam želim povedati Vlaste Nussdorfer… »Največ naročil je bilo decembra, kar je razumljivo. To je bil glede na takratne razmere tudi naš osnovni cilj, saj so ljudje kupovali knjige za darila. Z dostavo Wolta smo jim omogočili, da so lahko koga obdarili tudi v zadnjem hipu,« dodaja Vesel, da bodo sodelovanje še nadgrajevali.