Nekoč so bili vsi izdelki trajni, trajnostni. Izdelani tako, da so lahko čim dlje služili svojemu namenu. Bili so kakovostni in popravljivi. Trajnost in krožno gospodarstvo je v Knofu vrednota že dvanajst let, saj je poleg vključujoče družbe to glavno vodilo in vizija zavoda. »Če je danes to še nekaj novega, zanimivega, pa si mi želimo, da bodo v bližnji prihodnosti vsa podjetja 'socialna' in 'trajnostna'. Brez izjeme,« je povedala Polona Mavsar iz zavoda Knof.

Trend trajnostnega pohištva

Kot opaža sogovornica, tudi sami sledijo trendom zadnjih let, ko se je zgodil velik preboj v smeri trajnosti, saj se na globalni ravni dogajajo vse večji premiki na področju trajnostnega razvoja in varstva okolja. »Tako pri trajnostni politiki (denimo zeleni dogovor) kot med mladimi podnebnimi aktivisti (Greta Thunberg). Pritiski potrošnikov, ki vse vztrajneje zahtevajo do okolja prijaznejše izdelke z manj embalaže, so sprožili premike tudi v gospodarstvu. Tako trajnostni produkti in taki, ki so oblikovani po načelih ekodizajna, postajajo nov trend,« je povedala sogovornica in kot primer navedla izdelke »zero waste« in do narave prijaznejšo embalažo.

Trend trajn(ostn)ega pohištva, ki je morda v nekoliko drugačni obliki precej znan v vodah ustvarjalcev »naredi sam« (DIY), ki staro in rabljeno pohištvo obnovijo v svojem stilu, se počasi širi na področje visokega dizajna, kjer naročniki iščejo vrhunske oblikovalske kose iz recikliranih surovin. »Naša želja je, da trajnostno pohištvo ne ostane nišni produkt za redke poznavalce, temveč da postane nekaj, kar si bo v svojem domu ali pisarni želel vsak posameznik,« je pojasnila Mavsarjeva. Čeprav so v tem trenutku trajnost, varstvo okolja, ekologija in podobno na neki način modna muha, ki je nastala kot odgovor na potrošniške navade in konformizem, na katerega smo navajeni, ta vseeno v neki meri podpira pravi trajnostni razvoj. »V Knofu smo praktiki in se zavedamo, da ni hitrih rešitev. Ljudje se ne bomo spremenili čez noč, sploh ker smo navajeni na udobje potrošniške družbe. Zato si prizadevamo, da trajnost postane trend.«