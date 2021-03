Kavč v dnevni sobi 83-letne Marije Feist krasijo punčke iz cunj, ki jih sama šiva že dvanajst let. Kot je povedala sogovornica, je za Unicefovo akcijo Posvoji punčko in reši otroka izvedela na univerzi za tretje življenjsko obdobje, kamor se je po vrnitvi iz Nemčije obrnila, da bi ohranila stik z nemščino. »V Štefanovi ulici sem se hitro priključila skupini prostovoljk, ki so šivale punčke, in aktivna sem še danes,« je povedala sogovornica. Kot je dodala, je pred nekaj leti prevzela vodenje še skupine Zavoda za oskrbo na domu, kjer punčke šivajo skupinsko.

Leta 2010 sešila prvih devet punčk

Marija Feist še danes hrani svojo prvo punčko, narejeno iz cunj. A to ni igrača, ki bi jo sama hranila iz let, ko je bila otrok. »Ko sem bila majhna, doma nismo imeli niti blaga niti volne. Mama se je nekako znašla in uspelo ji je splesti ali nakvačkati kakšno manjšo stvar. Tudi naučiti me ni imela na čem,« je opisala in dodala, da se je rodila v hiši, kjer živi še danes, in da so imeli doma nekaj krav in konjev. »Vodovod smo imeli napeljan do hiše, vendar se je v kotel, kot ga je oče poimenoval, voda čez dan nabrala le za konje in nas, za govedo smo jo vozili iz Grubarjevega kanala. Tudi elektrike nismo imeli vedno,« se je spominjala in dodala, da je brez elektrike šlo lažje kot brez vode. Kljub razmeram doma ji je uspelo končati šolo in zaposlila se je pri pletilji zasebnici, vzporedno je tudi šivala. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je nekaj časa imela status samostojne podjetnice, a je bilo težko. »Ni bilo strojev, tudi material smo težko dobili. Danes je vsega dovolj,« se spominja. Po tem je odšla v Nemčijo, kjer je preživela četrt stoletja.

Po vrnitvi v rojstno hišo si je prosti čas zapolnila prav s šivanjem punčk iz cunj. Leta 2010 je izdelala prvih devet punčk, naslednje leto že 21. »Vsako leto jih je več, lani sem jih izdelala okrog dvesto,« je pojasnila. Vsako punčko zabeleži in jo tudi poimenuje. »Imena za punčko najdem v koledarju,« je povedala v smehu in nam predstavila Nežo, Darinko, Alenko, Magdaleno, Celino, Cirilo, Petro, Ljubo in Angelo. »Pestra je tudi serija punčk Pike Nogavičke, ki sem jih pripravila po naročilu, tudi dvajset kuharic je hitro našlo svojega posvojitelja.« Ko beseda nanese na začetke šivanja punčk iz cunj, prizna, da je bila v dvomih, saj se je izšolala za strojno pletiljo, s skromnim znanjem šivanja. »Že kot otrok sem nekaj malega šivala. Obiskovala sem tekstilno šolo, kjer sem se po treh letih vajeniške dobe izšolala za pletiljo. Nekaj malega šivanja me je pri trinajstih letih naučila teta,« je povedala. Da so ji punčke pri srcu, ne skriva, saj je v vsako vloženo ogromno časa, najmanj 20 ur dela.