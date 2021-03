Nedaleč od pivovarne ob Celovški cesti ima v Frankopanski ulici svoj sedež Mestni center mobilnosti (MCM). S projektom želi ekipa meščanom še bolj približati oblike trajnostne mobilnosti ter med njimi okrepiti zavest o transportu z najmanjšo možno porabo energije in z največjim možnim izkoristkom delovnih in logističnih procesov. Trenutno si lahko meščani v MCM izposodijo električna tovorna kolesa, v prihodnje pa avtorji obljubljajo zagon številnih storitev, katerih rdeča nit bo trajnostna mobilnost.

V sklopu centra bo tako zaživela informacijska točka za meščane in turiste, kjer bodo lahko dobili informacije o mobilnosti v prestolnici, zagnali bodo kolesarsko dostavo in odvoz za prebivalce ožjega mestnega središča (na primer dovoz hrane s tržnice in iz bližnjih trgovin, manjših kosov pohištva ter odvoz kosovnih odpadkov), pripravljajo pa tudi SOS kolesarsko pomoč na terenu, organizacijo delavnic za usposabljanje kolesarskih mehanikov ter samopopravljalnico koles, kjer bo kolesarski mehanik brezplačno kolesarje učil, kako naj si sami popravijo kolo, na voljo pa bodo tudi brezplačno orodje in rezervni deli. »Osnovni namen MCM je ozaveščanje meščank in meščanov v duhu trajnostnega razvoja s poudarkom na trajnostni mobilnosti,« pravijo v MCM, ki bo deloval po načelih socialnega podjetništva, saj bodo predvidoma zaposlovali težje zaposljive osebe.

Za zdaj so v centru na voljo tri električna tovorna kolesa, ki si jih meščani lahko izposodijo. Člane bo najem stal pet evrov na dan oziroma 20 evrov na teden ali 50 evrov na mesec, medtem ko letna članarina stane sto evrov. Vsakemu članu pripadata tudi dva brezplačna dneva najema na leto. Za nečlane se cene najema gibljejo od 10 do 150 evrov.