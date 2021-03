Spirit ambasadorje slovenskega gospodarstva izbira do 23. marca

Javna agencija Spirit Slovenija je na svojih spletnih straneh www.spiritslovenia.si in www.podjetniski-portal.si objavila, da je rok za prijavo na javni poziv za sodelovanje v nacionalni kampanji za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. podaljšan do 23. marca. Podjetja in druge organizacije, ki s svojimi prebojnimi rešitvami izkazujejo ključne konkurenčne prednosti slovenskega gospodarstva: zeleno, ustvarjalno, pametno, bo agencija vključila v nacionalno kampanjo za promocijo slovenskega gospodarstva v tujini ter jim podelila znak ambasador slovenskega gospodarstva. Ambasadorji so izjemna podjetja in organizacije, ki vsak na svojem področju ponujajo edinstvene izdelke in storitve z visoko dodano vrednostjo, skupaj pa tvorijo odlično reprezentativno podobo slovenskega gospodarstva. Med dosedanjimi devetnajstimi ambasadorji so tako mikro-, mala in srednja kot velika podjetja, zagonska in rastoča podjetja ter tista, ki so v zreli fazi razvoja, naziv pa so si med drugimi prislužile tudi gazele Lotrič Meroslovje, Lumar IG, Panorganix, Paradajz, Plastika Skaza in Swarco Lea. Letos naj bi se jim na podlagi javnega poziva pridružilo še predvidoma 21 podjetij in organizacij. rš