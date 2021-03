To, kar nam počne Janša v imenu »Janševe vlade«, v imenu vlade RS, v imenu vlade v ožji covid sestavi, vlade v širši covid sestavi itd., je uničevanje te države. Kdor tega ne vidi, se slepi. Vlada, ki prek neobstoječega ministra za notranje zadeve kaznuje otroke, ker bi radi šli v šolo, ne more biti normalna vlada. Vlado ali Janšo, ki se edini in sam oglaša in kateremu je edinemu vse jasno, kako je treba živeti, ter nima stika z ljudstvom, je treba brez odlašanja zamenjati. Dejstvo, da predsednik vlade RS Janez Janša na vprašanje o zadolženosti odgovori, da smo se poceni zadolžili, govori o nepoznavanju osnov ekonomije ali zavajanju ljudstva, in tak človek ne more več voditi niti krajevne skupnosti, kaj šele vlado. Ta poceni zadolženost, kljub ustavnemu načelu fiskalnega pravila, ki ga je Janša zahteval, lahko pomeni le dvoje: da bomo morali glavnico, ki je velikanska, vrniti, in da če je ne bomo sposobni vrniti, bomo ekonomsko in drugače odvisni. To smo itak že zdaj. Potem nam ne bo pomagalo niti svetovanje Poljakov pri ustanavljanju teritorialne obrambe, ki ga je napovedal Tonin. (Mimogrede, ali predsednik države kot vrhovni poveljnik vojske kaj ve o tem pa tudi o njegovi izjavi, da bomo zmanjšali število vojakov v okviru Nata na Kosovu? Kdo in kdaj ga je pooblastil in v čigavem imenu, da daje take izjave oziroma sprejema ponudbo Poljakov?)

Kaj nam je storiti? Glede na to, da sedanja sestava parlamenta ne daje nikakršnih garancij, da je sposobna karkoli menjati, pa tudi vse predpise so tako naravnali in jih »posodabljajo«, kot jim najbolj ustreza – spomnite se samo telovadbe z volilnim zakonom –, od njih ne moremo in ne pričakujemo pomoči, na sceno mora stopiti civilna družba. Slovenija ima izredno močno, razširjeno, pametno civilno družbo, ki je sposobna spreminjati zadeve. Izkušnje imamo iz leta 2012. Zakaj jih ne bi ponovili, kljub ustrahovanju z novimi omejitvami? Sedanje zaostrovanje in »posodabljanje« raznih ukrepov ter grožnje, ki prihajajo iz ust Janše, občasno pa tudi od Hojsa, ki je nelegalni minister, so samo želja obstati na oblasti, porušiti, kar mu je še napoti, da pride do cilja.

Ko smo ravno pri Hojsu, zastavljam retorično vprašanje: ker po Sloveniji uraduje toliko policistov, da imajo čas, da celo odraščajoče otroke kaznujejo, ali so vsi ti policisti res »ta pravi« in ali ne vključuje nekdo nemara tudi »zunanjih policistov« po potrebi? Glede na to, da poleg uradnih organov delujejo tudi paralelne institucije v državi, lahko špekuliramo tudi o tej možnosti. Najboljša rešitev je poziv Janši, naj odstopi in naj se ne žrtvuje toliko za naše dobro. To počne že trideset let. Utrujen je. Mislim, da ima tudi zakonske pogoje za upokojitev. Kot pravi Grega Repovž iz Mladine, naj ustanovi načrtovani muzej. Zgodovina bo ovrednotila njegov prispevek k sedanjemu stanju Slovenije. Če tega za svoje dobro ne naredi, pa je treba uporabiti vse metode političnega boja, da se ga zamenja. Janša ne more predsedovati Evropski uniji.

Civilna družba ima zgodovinsko možnost, da se bolj odločno pokaže in izkaže, spoštujoč vse zakonite predpise te države. V tej državi ne bo dobro, dokler ne bodo vsem dostopne vse državljanske pravice. Nevihte, ki jih ustvarja Janša, so samo želja vladati in obvladovati, in moramo jih ustaviti. To se ne bo nikoli končalo, če ne stopimo skupaj v imenu vseh, v imenu otrok, vnukov, v imenu rastlin, živali, v imenu voda in gozdov, v imenu države, kakršne ne želimo in v kateri nas vodijo nesposobni in neuravnovešeni ter pokvarjeni, ki nas vračajo na raven plemenske organiziranosti političnega življenja.

Kot pravi Dnevnikov novinar Peter Lovšin: Ko človek izgubi stik z realnostjo, razum ni več njegov zaveznik. Če ima tak človek moč in je od nje celo opit, še toliko bolj. Dodajam: poslanci, razmišljajte s svojo glavo!

Remzo Skenderović, član društva SRP, Ljubljana