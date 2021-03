Ameriška univerza in članica prestižne zveze Association of American Universities, kamor spadajo le najpomembnejše raziskovalne univerze iz Severne Amerike, je izmed vseh prijavljenih na obeh razpisih največ potenciala videla prav v slovenskem podjetju. V okviru sodelovanja, ki poteka od februarja do konca aprila, bodo imeli študenti priložnost, da na podlagi resničnih situacij, tekočih izzivov ter priložnosti podrobno spoznajo slovensko podjetje in njegovo delovanje.

Pri prvem projektu, ki se osredotoča na poslovanje, bodo pripravljali strategijo za vstop podjetja na ameriški trg, kjer bodo morebitne ideje in spremembe takoj tudi implementirali. Tako podjetju kot študentom bo to omogočalo enostavno opazovanje rezultatov in sprememb v dejanskem času. Z drugim projektom s področja okoljevarstva in trajnostnega razvoja pa se bo skupina študentov v sodelovanju z dr. Branko Viltužnik, vodjo oddelka raziskav in inovacij v Skazi, poglobila v recikliranje plastike. Skupaj bodo pregledali vso zakonodajo na področju plastike v ZDA ter analizirali deleže in vrsto reciklirane plastike v posameznih državah.

Slovensko podjetje, ki je s številnimi aktivnostmi pustilo močan pečat v lokalnem okolju, si želi svoje vrednote ponesti tudi na tuje. »Med projektom nameravamo v ZDA poiskati proizvajalce ter predelovalce plastike, s katerimi si delimo vrednote in bi lahko sodelovali v prihodnje. Poslovni model, ki ga bomo razvili v sodelovanju z ameriškimi študenti, pa bomo uporabili za pripravo in vzpostavitev lastne proizvodnje čez lužo,« je o načrtih povedal direktor podjetja Skaza Bart Stegeman. V Skazi se zavedajo, da je sodelovanje z Univerzo v Koloradu v Boulderju kot eno najpomembnejših ameriških raziskovalnih univerz, ki je samo v letu 2018 za raziskave namenila kar 514 milijonov dolarjev, izjemna priložnost za spoznavanje ameriškega trga. rš