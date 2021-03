Gradbeno dovoljenje, ki ga je občina pridobila že leta 2019, predvideva izvedbo v dveh fazah. Najprej naj bi bil zgrajen šolski objekt, nato pa je predvidena še gradnja športne dvorane s knjižnico. V novi šoli, ki bo zgrajena na mestu obstoječe telovadnice, bo 32 učilnic, 17 kabinetov, telovadnica pa bo dimenzionirana za okoli 2000 gledalcev. Urejena naj bi bila tako, da bi v njej lahko potekale odbojkarske tekme na višji ravni. Poleg osrednjega vadbenega prostora, ki ga bo mogoče razdeliti na tri ločene enote, bodo v telovadnici še dve večnamenski plesni dvorani in fitnes.

V sklopu projekta je tudi predvidena gradnja dveh zaklonišč s 500 zaklonilnimi mesti. Osrednja kamniška knjižnica bo urejena v drugem nadstropju nad telovadnico in bo sodeč po gradbenem dovoljenju omogočala postavitev 85.000 enot knjižnega gradiva, 7500 enot glasbenega in filmskega gradiva ter 116 mest za uporabo gradiva. »Poleg osnovnega programa knjižnice so v sklopu knjižnice predvidene računalniška učilnica, predavalnica oziroma večnamenska dvorana z 90 sedeži, večnamenska razstavna avla in knjižnična dvorana,« še kaže gradbeno dovoljenje.