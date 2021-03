Če sem bolj konkretna, je o delovanja ustavnega sodišča povedal sledeče: »V času korone mislim, da deluje tako, da sodniki v fotelju svoje dnevne sobe sodijo z miško, odprejo dva spisa, dva ne odprejo, sodijo pa o vseh štirih. Ker je tudi sekretar ustavnega sodišča povedal, da gre za dopisno odločanje.«

Ali bom kdaj naredila napako, kakršne so se v preteklosti že zgodile? Resnično si želim, da ne. Zagotoviti pa tega ne morem – tako kot tega ne more zagotoviti noben zdravnik, noben novinar in noben profesor. Nad nami pa seveda ni samo modro nebo, temveč tudi evropsko sodišče za človekove pravice. V nasprotju z oceno o katastrofalnem stanju ustavnega sodišča statistika ESČP za Slovenijo kaže sledeče: v letu 2019 je bilo tam prejetih 210 popolnih vlog, v petih od teh je bila izdana sodba, od tega je bila v štirih zadevah ugotovljena kršitev pravic (torej v 1,9 odstotka od vseh vloženih pritožb), v letu 2020 pa je bilo vloženih 180 zadev, izdane so bile štiri sodbe, v katerih so v dveh primerih ugotovili kršitev pravic (torej v 1,1 odstotka vloženih pritožb).

Nič čudnega zato ni, če predsednik ustavnega sodišča dr. Rajko Knez v Odmevih, dan po Toplakovem gostovanju, težko najde besede, s katerimi odgovarja na absurdne insinuacije, in da se mu, spodobnemu človeku s profesionalno integriteto, upira že samo dejstvo, da mora na njih odgovarjati. Sobotna priloga Dela