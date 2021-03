»Proti Nemčiji smo bili povsem razglašeni. Zdaj si moramo spet »naštimati« glave, kajti če bomo proti Švedom ponovili slabo igro s tekme proti Nemcem, nimamo nobenih možnosti za zmago,« je po sobotnem polomu proti gostiteljem turnirja (27:36) opozarjal krožni napadalec Blaž Blagotinšek. Slovenci tudi na 13. medsebojni tekmi niso uspeli premagati Nemcev (enajst porazov, dva remija), sočasno pa so zapravili tudi prvo od skupno dveh zaključnih žogic za Tokio. Druga je sledila danes proti Švedski, ki ji je za pot na Japonsko zadoščal že remi, Slovenci pa so nujno potrebovali zmago. Jasno je bilo, da se ne more ponoviti april 2016, ko sta se reprezentanci za olimpijski vozovnici pomerili na kvalifikacijskem turnirju v Malmöju in na koncu obe odpotovali na OI v Riu: takrat je v krogu treh reprezentanc z enakim številom točk odločala razlika v golih na medsebojnih tekmah (Slovenija – Španija 24:21, Švedska – Slovenija 24:23, Španija – Švedska 25:23), na koncu pa je brez Brazilije ostala Španija.

Dvoboj v Berlinu je bil že enajsti na velikih tekmovanjih (EP, SP, OI), o izenačenosti reprezentanc pa dovolj pove že podatek, da je Švedska zmagala petkrat, Slovenija štirikrat, enkrat se je končalo z remijem. To je bilo januarja letos na SP v Egiptu, ko je za končnih 28:28 sekundo pred koncem izenačil Matej Gaber, Skandinavci pa so kasneje postali svetovni podprvaki. Selektor Ljubomir Vranješ se je v dvorani Maxa Schmelinga odločil za eno igralsko rošado v primerjavi s tekmama proti Alžiriji in Nemčiji (vsak selektor je imel na tekmovanju pravico do petih menjav), namesto Roka Ovnička pa se je odločil za Jaka Malusa. Glenn Solberg, Norvežan na klopi Švedov, je zaupal isti šestnajsterici kot na uvodnih dveh obračunih, ni pa mogel računati na dva nosilca igre: Lukas Sandell (Aalborg) je zbolel za koronavirusom, Hampus Wanne (Flensburg), prvi strelec Švedske na SP 2021 s 53 goli, skupno tretji na tekmovanju in član idealne sedmerice, pa se je iz Berlina zaradi osebnih razlogov vrnil k družini.

Že po manj kot sedmih minutah je bil selektor Vranješ prisiljen z minuto odmora, med katero je krepko dvignil glas, ustaviti reprezentanco svoje domovine, ki je povedla s 6:2. Brezvoljni Slovenci so »razbranili« Andreasa Palicko, najboljšega vratarja na januarskem tekmovanju v Egiptu, ki je v manj kot dvajsetih minutah zbral kar sedem obramb. Predvsem po zaslugi Deana Bombača, s petimi goli prvega strelca tekme v prvem polčasu, so se Slovenci v 24. minuti približali na dva gola zaostanka (11:13), a končnica pred odhodom na glavni odmor je spet pripadla Švedom. Reprezentanca, ki ima z velikih tekmovanj kar 21 kolajn (po štirikrat so bili tudi evropski in svetovni prvaki, olimpijski še nikoli), je štiri minute kasneje spet pobegnila na pet golov prednosti, potem ko je Palicka, član nemškega prvoligaša Rhein Neckar Löwen, s strelom prek celotnega igrišča zadel prazna slovenska vrata za vodstvo s 16:11.

Nasledniki legendarne švedske generacije, imenovane Bengan Boys (ime je dobila po selektorju Bengtu Johanssonu, njen del pa je bil kot igralec tudi Vranješ), kljub visokemu naskoku niso popuščali in po desetih minutah je ta prvič narasel na šest golov (22:16). Slovenci nikakor niso mogli najti svoje prave igre niti v obrambi niti v napadu, Skandinavci pa so pridno polnili mrežo Vranješeve čete. Deset minut pred zadnjim znakom sirene je bilo že nič kaj pravljičnih sedem zaostanka za slovensko izbrano vrsto in že takrat je bilo jasno, da od četrtega nastopa Slovenije na olimpijskih igrah – po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru – ne bo nič. Po rekordni razliki devetih zadetkov (31:22 v 57. minuti) so Slovenci z delnim izidom 3:0 vsaj malce omilili visok in boleč poraz, Švedi pa bodo v Tokiu naskakovali prvo zlato olimpijsko kolajno, potem ko so že štirikrat klonili v finalu: v Barceloni 1992, Atlanti 1996, Sydneyju 2000 in Londonu 2012.