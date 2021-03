V Berlinu se je protesta pred ministrstvom za zdravje udeležilo okoli 1000 ljudi. Policisti so popisali okoli 50 oseb zaradi kršenja zdravstvenih in varnostnih pravil. Tam je bilo tudi okoli deset protiprotestnikov, ki so vzklikali: "Vse vas bomo cepili!"

V Dresdnu se je zbralo več sto podpornikov gibanja Querdenken, ki ga sestavljajo zanikovalci koronavirusa, desničarski aktivisti in nasprotniki cepljenja, čeprav je sodišče shod prepovedalo.

Številni udeleženci niso nosili mask, čeprav so te trenutno obvezne v okviru ukrepov za preprečitev širjenja virusa. Protestniki so med drugim vzklikali: "Pandemije je konec!"

V Stuttgartu so se protestniki zbrali pod sloganom "Dovolj je dovolj". Po podatkih policije je na shod prišlo precej več od 750 ljudi, kolikor so odobrile oblasti. Od 80 do 90 odstotkov udeležencev ni imelo maske in ni upoštevalo medsebojne razdalje, je še sporočila policija.

V Münchnu so policisti razgnali več tisoč udeležencev protesta, ki so se zbrali pred bavarskim parlamentom. Policija je sporočila, da je protest prekinila, ker udeleženci niso upoštevali pogojev.

V Düsseldorfu je proti ukrepom protestiralo okoli 2000 ljudi, ki jih je spremljal konvoj več kot 100 avtodomov.

V Hannovru se je na pobudo gibanja Querdenken zbralo okoli 800 ljudi, čeprav so oblasti odobrile dogodek za 1500 udeležencev. Protest je potekal mirno, so pa policisti preverjali uporabo mask in kaznovali kršitelje, še poroča dpa.