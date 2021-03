Slovenci so v dvoboj z gostitelji kvalifikacijskega turnirja v dvorani Maxa Schmelinga v Berlinu vstopili z zelo negativno statistiko medsebojnih tekem v zgodovini velikih tekmovanj. Na prejšnjih dvanajstih obračunih namreč še nikoli niso premagali Nemcev, saj so poleg desetih porazov iztržili le dva remija: na olimpijskih igrah so na eni tekmi izgubili, na dveh na svetovnih prvenstvih obakrat klonili, na evropskih prvenstvih pa na devetih sedemkrat ostali praznih rok in dvakrat iztržili neodločen izid. »Skrajni čas je, da na kolena spravimo tudi Nemce. Dobro jih poznamo, še posebej tisti, ki igramo v bundesligi. Že na EP 2018 na Hrvaškem smo jih imeli na kolenih, a so se izvlekli z remijem (25:25, po neverjetni odločitvi sodnikov iz Latvije za čudno sedemmetrovko za Nemčijo, op. p.), zato je čas, da jih postavimo na realna tla,« je pred tekmo napovedal Miha Zarabec (Kiel), eden izmed štirih reprezentantov Slovenije v Berlinu, ki si – poleg njega še Urban Lesjak, Nejc Cehte (oba Hannover) in Klemen Ferlin (Erlangen) – služijo klubski kruh v Nemčiji.

Selektor Ljubomir Vranješ se za drugo tekmo v Berlinu ni odločil za nobeno menjavo v primerjavi z uvodno preizkušnjo proti Alžiriji, tako da sta na tribuni spet ostala Nejc Cehte in Jaka Malus, domači selektor, Islandec Alfred Gislason, pa za dve. Ena izmed njih je bil vratar Andreas Wolff, ki na prvi tekmi proti Švedski (25:25) ni igral, v prvem polčasu proti Sloveniji pa je bil z osmimi obrambami med junaki prepričljivega vodstva gostiteljev. Ti so bolje začeli tekmo (3:1 v četrti minuti), toda v deveti so si Slovenci priigrali prvo in sočasno tudi zadnje vodstvo v Berlinu (5:4). Toda nato je sledil razpad sistema v slovenski igri, tako v obrambi kot v napadu, kar so motivirani Nemci spretno in uspešno izkoristili.

Že sredi prvega polčasa je njihova prednost prvič narasla na šest golov (13:7), v 28. minuti pa so imeli že neverjetnih enajst zadetkov plusa (21:10). Poleg vratarja Wolffa, edinega v reprezentanci Nemčije, ki ne igra v domači ligi (je član poljskih Kielc), so v domači ekipi blesteli Julius Kühn (5 golov, zdajšnji član Melsungena je za naslednjo sezono že podpisal pogodbo z madžarskim klubom Pick Szeged), Marcel Schiller (Göppingen) in Timo Kastening (Hannover, po 4). Trojica je skupaj v prvem polčasu dosegla kar 13 golov od skupno 22 za domačo reprezentanco, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Egiptu osvojila šele dvanajsto mesto, svojo najslabšo uvrstitev v zgodovini SP.

Drugi polčas je bolj kot na odločilno tekmo za napredovanje na olimpijske igre spominjal na prijateljski dvoboj. Nemci so suvereno držali visok naskok, ko pa je 61-letni selektor Gislason (enajst let je bil trener nemškega Kiela) ponudil priložnost tudi igralcem z rezervne klopi, pa so Slovenci zaostanek z rekordnimi dvanajstimi goli (19:31) po delnem izidu 5:0 in skoraj 10-minutnem strelskem postu domače reprezentance zmanjšali na sedem (24:31). A proti bledim Slovencem je Nemčija, trikratni svetovni, dvakratni evropski in enkratni olimpijski prvak, v končnici še povečala svojo prednost na končnih 36:27. Nemci so si verjetno že zagotovili olimpijsko vozovnico za Tokio (v zadnjem krogu jih v nedeljo čaka le še tekma z »avtsajderjem« Alžirijo), o potniku na Japonsko pa bosta v neposrednem obračunu odločali Slovenija in Švedska.